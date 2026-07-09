Челябинский «Рэди Робот» создаст автоматизированую линию для производства кормов

Челябинский производитель роботизированной техники «Рэди Робот» подписал контракт на комплексную автоматизацию линий вторичной упаковки и паллетирования с изготовителем кормов для животных ООО «Радуга». Соглашение заключено на международной промышленной выставке «Иннопром-2026», сообщает пресс-служба «Рэди Робот».

Сумма соглашения превышает 163,5 млн руб. Документ завизировали гендиректор «Рэди Робот» Денис Потепалин и директор «Радуги» Антон Оленченко. Церемония прошла в присутствии первого вице-губернатора Челябинской области Ивана Куцевляка.

Проект предполагает внедрение автоматических укладчиков (кейспакеров) и роботизированных паллетайзеров на производственной площадке в поселке Увельский. Как пояснил господин Оленченко, это позволит сократить долю ручного труда, снизить простои и нарастить суточный объем выпуска до 200 т — то есть более чем на 50%. Кроме того, оборудование рассчитано на быструю переналадку под разные форматы упаковки, что критично для широкого ассортимента предприятия.

Глава «Рэди Робот» Денис Потепалин отметил, что разработанные системы не имеют аналогов на российском рынке и позволяют встраивать функцию нанесения маркировки «Честный знак» непосредственно в линию. Демонстрация одного из таких кейспакеров прошла на коллективном стенде Челябинской области в павильоне №1 «Иннопрома». По оценке сторон, модернизация повысит общую эффективность производства до 95%, а скорость отгрузки готовых паллет достигнет 54 штук в час.

«Рэди Робот» — разработчик и производитель высокотехнологичных решений в области автоматизации конечной упаковки и паллетирования. Компания располагает собственным производственным цехом в Челябинске, открытым в 2016 году.