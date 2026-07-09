Апелляция утвердила срок бывшему замгубернатора Нижегородской области

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы прокурора и адвоката бывшего застройщика и экс-замгубернатора Нижегородской области Валерия Англичанинова, сообщили «Ъ-Приволжье» в суде. В январе 2026 года его приговорили к шести годам колонии за хищение 247 млн руб. средств дольщиков при строительстве «Дома на Горького» в центре Нижнего Новгорода, обвинение просило десять лет. Валерий Англичанинов не признал вину и настаивал, что дом не построили вовремя из-за начала строительства новой станции метро, а проект контролировал основатель холдинга СУ-155 Михаил Балакин, который сбежал из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее Валерию Англичанинову назначили четыре года колонии за срыв сроков строительства жилья для военных в подмосковном Чехове, приговор по «Дому на Горького» вынесли с учетом этого срока. Проблему дольщиков «Дома на Горького» пришлось решать нижегородским властям, к достройке привлекли СЗ «Хутор», подконтрольный бывшему заместителю губернатора Антону Аверину.

Областной суд не нашел оснований для изменения срока Валерию Англичанинову.

Роман Рыскаль