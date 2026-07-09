Прикамье вошло в число лидеров в национальном рейтинге дронификации

Пермский край вошел в пятерку российских регионов, где созданы наиболее комфортные условия для полетов гражданских БПЛА. Это следует из ежегодного рейтинга дронификации регионов России, который подготовили Минпромторг РФ и АНО «Федеральный центр авиационных беспилотных систем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В одну группу с Прикамьем вошли Алтайский край, Амурская и Нижегородская области, а также ХМАО — Югра. Всего исследование, на основе которого был сформирован рейтинг, коснулось 84 регионов РФ. Каждый субъект оценивался по 29 показателям, среди которых «широта применения», «денежный результат», «регуляторная готовность», «инфраструктура» и «кадры». Также авторы исследования опирались на официальные статистические данные, результаты опросов эксплуатантов беспилотников, а также заключения экспертов.

Стоит отметить, что в прошлом году Прикамье в группу лидеров дронификации не попало.