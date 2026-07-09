Глава СКР ждет доклад по делу о смерти женщины, найденной в машине на дне озера под Самарой

Руководитель СУ СКР по Самарской области Павел Олейник представит в центральный аппарат доклад о расследовании убийства женщины, чье тело нашли в машине на дне озера. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава СКР взял расследование на контроль в связи с публикациями СМИ. В них говорится о том, что преступление было совершено в 2019 году. Журналисты со ссылкой на дочь погибшей утверждают, что смерть женщины могла носить криминальный характер.

Региональное следствие возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Павел Олейник доложит Александру Бастрыкину о предварительных результатах расследования и принятых мерах.