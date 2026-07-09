Шостакович, Рязанов и Толстой в одном меню

С июня по сентябрь в 31 городе России проходит масштабный культурно-гастрономический фестиваль «Искусство есть». В этом году проект, объединивший более 90 ресторанов от Калининграда до Владивостока, посвящён теме «Творцы». Ведущие шеф-повара страны предложат гостям авторские блюда, вдохновлённые биографиями и наследием выдающихся личностей, которые формировали культурный код своих регионов. Проект зародился в Самаре в 2023 году по инициативе ресторатора Евгения Реймера и его команды Milimon Team.



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Главный вызов для участников этого года — перевести язык искусства и истории на язык гастрономии. Вдохновением для меню в разных регионах стали Александр Пушкин, Фёдор Достоевский, Владимир Высоцкий, Габдулла Тукай и Екатерина II. В Самарской области шеф-повара сфокусировались на локальной истории. В Самаре блюда-оммажи посвятили писателям Алексею Толстому и Сергею Аксакову, композитору Дмитрию Шостаковичу, кинорежиссёру Эльдару Рязанову и художнику Кузьме Петрову-Водкину, а в Сызрани гастрономическое прочтение получила фигура основателя города воеводы Григория Козловского. Фестиваль даёт возможность по-новому взглянуть на историю своего края через призму кухни и вспомнить людей, создавших его уникальный облик.

Тематические блюда уже доступны для заказа в заведениях Самары и Сызрани, а в ближайшее время к фестивальной карте присоединятся рестораны Тольятти. В Самаре гостей ждут в ресторанах «Ливингстон», Beerократия, «Ваще огонь», «Чайхана Зира», «Пряный Барашек», Чиполучо, Robbi, в кафе «Софи и Аннабель» и ремесленной пекарне «Белотурка». В Сызрани фестивальное меню представляет кафе «Юность». Жители и гости городов могут отправиться в это уникальное вкусовое путешествие, чтобы открыть знакомые имена с совершенно неожиданной стороны.