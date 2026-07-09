В Челябинске под мостом на Северо-Крымской закрыли движение

Под мостом по улице Северо-Крымской в Челябинске закрыли движение по обоим проездам. Причиной стало увеличение сброса воды с Шершневского водохранилища и подъем уровня реки Миасс, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проехать временно не получится по проезду со стороны ТРК «Родник» и ЖК «Манхэттен», а также с улицы Университетская набережная. Челябинцев просят выбирать альтернативные маршруты движения.

В администрации дополнительно сообщат, когда ситуация стабилизируется и ограничения снимут.

Ольга Воробьева