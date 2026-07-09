Жительница Березников предстанет перед судом за покушение на сбыт 4 килограммов наркотиков

ГУ МВД по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Березников, обвиняемой в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Ранее 33-летняя женщина была задержана сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с инспекторами ДПС отдела МВД России «Березниковский». В ходе обыска в автомобиле и двух квартирах злоумышленницы было обнаружено и изъято более 4 кг наркотиков, электронные весы, тарелки и контейнеры для фасовки.

Установлено, что обвиняемая занималась сбытом наркотических средств через тайники-закладки на территории Березников и Пермского края. В момент задержания она перевозила из Перми крупную партию н-метилэфедрона.

На время следствия фигурантка была заключена под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.