Лидерами по зарплатам в Перми стали менеджеры и водители

В июле в Перми в рейтинг наиболее высоких зарплатных предложений вошла вакансия менеджера активных продаж в сфере финансовых услуг. Им предлагают от 100 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщается в аналитике платформы Superjob.

Второе место занимает вакансия директора магазина в розничной сети. Кандидату предлагают ежемесячную оплату от 97 до 126 тыс. руб., а также премии. На третьем месте — вакансия водителя-курьера. Кандидату готовы платить от 92 тыс. руб. в месяц.

Также в рейтинг вошла вакансия врача ультразвуковой диагностики с зарплатой от 90 тыс. руб. в месяц.

Замыкает рейтинг вакансия парикмахера (от 90 до 300 тыс. руб.).