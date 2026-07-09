«Шлаксервис» расширяет линейку импортозамещающей продукции для металлургии

«Шлаксервис» (входит в Группу ММК) в рамках программы импортозамещения осваивает новые виды продукции. Специалисты технологической группы предприятия совместно с экспертами научно-технического центра ММК разработали линейку инновационных смесей для сталеплавильного производства. В настоящее время на различных стадиях испытаний находятся несколько групп перспективных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Для кристаллизаторов слябовых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) создана смесь Thermoisolit KR/S-0-KL. Она обладает принципиально новыми физико-химическими свойствами по сравнению с серийными образцами и имеет меньшую вязкость. Еще одна новинка – GranCast SL/KR-Peri – разработана для снижения себестоимости и обеспечения высоких качественных показателей стали. Обе марки проходят опытно-промышленные испытания в кислородно-конвертерном цехе ММК.

Для кристаллизаторов сортовых МНЛЗ специалисты подготовили смесь GranCast SR/KR-All. Это первая продукция «Шлаксервиса» для оборудования такого типа, установленного в электросталеплавильном цехе ММК. Первый этап тестирования признан успешным.

Кроме того, шлакообразующие составы для защиты зеркала металла в изложнице (Thermoisolit IS-0, Thermoisolit IS-0G), смеси для утепления прибыльной части слитка (Thermoisolit АSМ-3, Thermoisolit АSМ-3G), а также марки Thermoisolit KR/S-1, Thermoisolit KR/S-08С-DLА и Thermoisolit KR/S-08С-DLМ сейчас тестируются на ведущих предприятиях черной металлургии.

Новые разработки призваны заменить зарубежные аналоги и повысить экономическую эффективность процессов при сохранении стабильно высокого качества металла. По окончании полного цикла промышленных испытаний будет принято решение о запуске новых марок смесей в серийное производство.

«Шлаксервис» – предприятие Группы ММК, специализирующееся на переработке металлургических шлаков и производстве высококачественных шлакообразующих смесей. Продукция компании применяется на крупнейших сталеплавильных производствах страны.

ПАО «ММК»