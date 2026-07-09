Приставы взыскали в пользу бывшего главного энергетика из Добрянки 700 тыс. рублей

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали с предприятия энергетического комплекса в пользу работника долги по зарплате в размере 700 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Ранее один из жителей Прикамья был привлечен компанией к выполнению ремонта, строительного надзора, контрольных функций и обязанностей главного энергетика на объекте в Добрянке. При согласовании объема и сложности работ, а также сжатых сроков исполнения обязательств была оговорена стоимость труда, однако трудовые отношения официально не оформили. Работника убедили приступить к обязанностям без подписания документов, пообещав уладить формальности позднее.

Однако работодатель так и не исполнил свои обещания, более того, выплачиваемые специалисту суммы были ниже оговоренных. Конфликт обострился после ЧП на объекте: один из сотрудников получил тяжелые травмы при падении с высоты. В этой ситуации работодатель попытался задним числом оформить документы, назначив главного энергетика ответственным и за соблюдение техники безопасности. После его отказа подписывать такие бумаги компания фактически наказала его, не заплатив за уже выполненную работу.

В результате главный энергетики обратился в суд, который произвел расчет недополученных им денежных средств и обязал предприятие погасить долги по заработной плате, выплатить компенсацию за задержку ее выплаты, неиспользованный отпуск, а также моральный вред на общую сумму более 700 тыс. руб. В ходе исполнительных действий пристав запретил юридическому лицу совершать регистрационные действия с тремя автомобилями и арестовал банковские счета. После этого вся сумма задолженности была взыскана.