В Челябинске перед судом предстанет бывший сотрудник агрофирмы «Ариант»

Сотрудники управления СК РФ по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела закупок ООО «Агрофирма „Ариант“» Максима Бергера. Его обвиняют в получении взятки на 1,8 млн руб. при закупке зерна. Дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК.

Преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области. По версии следствия, с октября 2024-го по декабрь 2025 года обвиняемый, используя должностное положение, получил от представителей двух компаний деньги за общее покровительство. Так, для одной организации он создавал приоритетные условия при исполнении договора поставки зерна, обеспечивал своевременное направление и подписание документов, а также быструю оплату поставки, считает следствие. За это он получил 1,7 млн руб.

От другой организации Максим Бергер получил 162 тыс. руб. за беспрепятственное заключение договора поставки зерна, создание преимуществ при его исполнении и иное содействие.

Сохраняется арест на долю в квартире обвиняемого, его автомобиль и деньги на сумму 5,4 млн руб.

Ольга Воробьева