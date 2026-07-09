Владимир Бахарь избран председателем Счетной палаты Красноярского края

Вице-премьер Красноярского края — министр финансов Владимир Бахарь перейдет на пост председателя Счетной палаты региона. Соответствующее решение приняла сессия законодательного собрания края 9 июля.

«Владимир Бахарь подчеркнул, что ключевой задачей станет повышение эффективности использования государственных ресурсов… При этом Владимир Бахарь выступил за смещение фокуса с формальных проверок на усиление экспертно-аналитической работы»,— говорится в сообщении пресс-службы заксобрания о ходе обсуждения кандидатуры.

Господин Бахарь работал в структуре министерства финансов Красноярского края с 2008 года, в 2013-м возглавил ведомство. Пост заместителя председателя регионального правительства — руководителя минфина он занимает с 2016 года.

Решение о назначении вступит в силу с 1 августа. В настоящее время Счетной палатой в статусе временно исполняющего полномочия председателя руководит Виктор Астраханцев.

Валерий Лавский