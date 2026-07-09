Место, где рождается семья

Покупка квартиры – это, как правило, самое крупное вложение, которое меняет наш образ жизни на десятилетия. Здесь проходят будни и праздники, рождаются традиции, звучит детский смех и создаются воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь. Выбирая квартиру, мы выбираем не только количество комнат, этаж или площадь: мы выбираем место, где будет создаваться история нашей жизни.

Девелопер PAN City Group1, понимая всю значимость события, создал дом «Притяжение», который сделает вашу историю красивой, безопасной и интересной.

Начало новой истории

Каждая история начинается по-своему. Для кого-то это первая совместная квартира, для кого-то – долгожданный переезд в собственное жилье после съемного или начало самостоятельной жизни без родителей, а для кого-то – мечта о просторной жилплощади. Впереди сотни счастливых моментов: новоселье, совместные завтраки и теплые вечера за просмотром любимых фильмов. В этот период особенно хочется, чтобы дом встречал уютом и создавал ощущение, что именно здесь начинается новая счастливая глава.

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Дом «Притяжение» расположен в д. Кондратово. Это современный район с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности аптеки, продуктовые магазины, пункты выдачи заказов и новый торговый центр. Продумана и транспортная доступность: остановки общественного транспорта расположены прямо у дома, а выезд на основную магистраль занимает считанные минуты. На просторном паркинге около дома всегда найдется удобное место для парковки, а в уютной лаунж-зоне на мягких диванах можно спонтанно устроить романтическое свидание.

Когда семья становится больше

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Проходит время, и привычная жизнь начинает меняться. В квартире появляется детская кроватка, первые игрушки, книжки, конструкторы и маленькие ботиночки у входной двери. Дом постепенно наполняется новым смыслом, а вместе с этим меняются и требования к пространству вокруг.

Теперь особенно важно, чтобы все необходимое для малыша находилось рядом с домом. Так, в соседнем здании от ЖК «Притяжение» располагается новый, современный детский сад, а во дворе дома есть собственный парк с прогулочными тропинками, где приятно гулять в теплый летний день, наслаждаясь свежим воздухом и зеленью.

Молодые мамы по достоинству оценят расположенную на первом этаже дома комнату матери и ребенка. Здесь можно спокойно переодеть и покормить малыша, не поднимаясь в квартиру. Это позволяет легко продлить время на свежем воздухе, оставаясь в комфорте и уюте.

Время открытий

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Кажется, еще совсем недавно сын делал свои первые шаги, а сегодня уже мчится на велосипеде навстречу друзьям. Именно в этот период особенно важно, чтобы рядом с домом было пространство, в котором ребенок сможет проводить время активно, безопасно и с удовольствием.

Прямо в доме «Притяжение» предусмотрена детская игровая, а на свежем воздухе оборудована крытая площадка. Для детей постарше – батуты, скалодром2, качели, а также прорезиненные дорожки для юных велосипедистов и самокатчиков. Здесь каждый день будет не похож на предыдущий, а родителям не нужно искать место для семейного отдыха – оно уже находится на территории жилого комплекса.

Дом, который всегда рядом

Годы идут. Дети взрослеют, появляются новые традиции и семейные истории. Но есть место, которое объединяет все эти счастливые моменты – дом. Именно он становится свидетелем первых успехов, школьных выпускных, праздников и тихих вечеров, когда все собираются за одним столом.

Главной ценностью становятся воспоминания: как вся семья наряжала елку перед Новым годом, как ребенок сделал свои первые шаги и во дворе появились первые друзья, как дети однажды выросли, но по-прежнему с теплотой вспоминают место, где прошло их детство.

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Дом «Притяжение» уже сдан и ждет своих новоселов – тех, кто ищет особенное, теплое и уютное место, в котором будет расти их семья.

А чтобы ваша покупка была легкой, мы подготовили выгодные условия по рассрочке и ипотеке. Специалист отдела продаж PAN City Group поможет подобрать вариант покупки, который будет комфортным именно для вас.

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Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж, а также по телефону +7 (342) 207-17-07.

1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 2 Скалодром – искусственное сооружение для скалолазания; скалистое место в горах, пригодное для тренировок и соревнований по скалолазанию.

ООО СЗ "СИТИ Проект"