Сельскохозяйственные предприятия Сибири увеличат сбор ягод на 11% в 2026 году

Аграрии регионов Сибири по итогам 2026 года увеличат сбор ягод на 11%, до 86 тыс. т. Такой прогноз сделали эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. В 2025 году валовой сбор ягод (клубника, малина, смородина, крыжовник и др.) в хозяйствах всех категорий СФО составил 77,5 тыс. т, что на 9,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

СФО занял четвертое место в стране по этому показателю после Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов. Лидерами по сбору урожая среди регионов Сибири стали: Омская область (16 тыс. т), Новосибирская область (14,3 тыс. т), Алтайский край (11,6 тыс. т), Красноярский край (11,4 тыс. т) и Кузбасс (9,3 тыс. т).

Согласно данным ЦОЭ, объединенная категория «малина и ежевика» является доминирующей по объемам сбора дикоросов в Сибирском федеральном округе. В 2025 году валовой сбор достиг 21 тыс. т. Группа «земляника и клубника» занимает вторую строчку с 20,7 тыс. т продукции. Далее по объему собранной ягоды в СФО следует смородина с 11,1 тыс. т.

По сбору и выращиванию облепихи Сибирь является лидером — на долю округа приходится почти треть всего валового сбора этой ягоды в стране. В прошлом году население и сельскохозяйственные предприятия СФО собрали 6,1 тыс. т облепихи, что на 28,9% превышает показатели 2024 года. Здесь первым в округе является Алтайский край (1,6 тыс. т), а Новосибирская и Омская области занимают второе и третье места с 1,4 тыс. т и 1,2 тыс. т этой ягоды.

Основной объем выращивания ягод приходится на население, отмечают эксперты ЦОЭ. Впрочем, финансовые показатели компаний, занятых в этой отрасли, ежегодно растут — в 2025 году они достигли 30,1 млрд руб., что на 10,3% выше уровня 2024 года. Чистая прибыль сибирских производителей в 2025 году достигла 103,6 млн руб. (рост к 2024 году — 18,6%). Наиболее крупные предприятия расположены в Алтайском крае, Новосибирской, Томской и Омской областях. По предварительным оценкам, к концу года выручка этих компаний может увеличиться на 11%.

Лолита Белова