«Дочке» ВТБ отказали в закрытии дела о взыскании 13 млрд рублей с Башкирии

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил просьбу ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК, входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг») рассмотреть в закрытом режиме дело о взыскании 13,1 млрд руб. с Башкирии в лице ее регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», спор касается концессионного соглашения о строительстве и финансировании Восточного выезда из Уфы.

На заседании 7 июля ходатайство БКК поддержал генподрядчик объекта — ООО «ЛМА» (бывшее «Лимакмаращавтодороги»), а против удовлетворения заявления о закрытии процесса, помимо минтранса Башкирии, выступила прокуратура.

Судья определил рассмотреть в закрытом заседании только ту часть дела, в которой участники будут обсуждать пусконаладочные работы для создания и эксплуатации комплекса систем безопасности Восточного выезда.

Следующее заседание состоится 11 августа. Третьим лицом, кроме ФАС, правительства Башкирии, регионального министерства финансов, прокуратуры, Транспортной дирекции Башкирии и АО «Ленстрой», к процессу привлечено ПАО «Газпром газораспределение Уфа»: предприятие строило и выводило за пределы трассы Восточного выезда газопровод, ведущий к садовым участкам товариществ «Зауфимье», «Рябинушка», «Восход-1».

Идэль Гумеров