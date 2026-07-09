Бензин в Прикамье подорожал на 4,56 рубля за неделю

За неделю с 30 июня по 6 июля 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 4,56 руб., до 78,01 руб. за литр, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 4,11 руб., до 74,49 руб. за литр, АИ-95 — на 4,98 руб., до 80,33 руб. за литр, АИ-98 — на 24 коп., до 96,22 руб. за литр, дизельное топливо подорожало на 3,44 руб., до 87,91 руб. за литр. Средняя цена бензина в ПФО составила 72,04 руб. за литр.

По данным Росстата, с 30 июня по 6 июля 2026 г. изменение цен на бензин зафиксировано в 82 субъектах РФ. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Тюменской области (кроме автономных округов) (-0,7%).