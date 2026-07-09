Росимущество снова выставило на торги историческое здание профтехучилища в Перми

Территориальное управление Росимущества в Прикамье намерено реализовать здание бывшего профессионального училища на ул. Розалии Землячки, 11, в Перми. Как следует из объявления, продажа пройдет в форме аукциона, минимальная цена объекта площадью более 4,5 тыс. кв. м. составляет 95,25 млн руб. Здание находится в неудовлетворительном состоянии и является объектом культурного наследия.

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Стоит отметить, что в 2025 году здание стало предметом судебного спора. Краевые власти требовали обязать Росимущество вернуть учебный корпус и земельный участок под ним из федеральной собственности в краевую. Более десяти лет назад строение передали пермскому филиалу Высшей школы экономики (в федеральную собственность) под образовательные цели. Однако вуз не использовал его, а позднее отказался от здания. Росимущество, в свою очередь, выставило его на торги с начальной ценой 96,3 млн руб.

На время рассмотрения дела торги были заморожены. В итоге суд в удовлетворении требований в части возвращения здания отказал.