«Анжеромаш» направит 850 млн рублей на запуск производства редукторов

Анжерский машиностроительный завод (ОАО «Анжеромаш») вложит 850 млн рублей в новую линию производства редукторов. Из общей суммы инвестиций 645 млн руб. привлечены в виде льготного займа под 3% годовых от Фонда развития промышленности (ФРП). Инвестиции позволят предприятию почти вдвое увеличить выпуск редукторов за счет закупки нового оборудования и оптимизации логистики — от заготовки до отгрузки. Техника будет поставляться на предприятия открытой и подземной добычи угля и руды, сообщает пресс-служба ФРП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Проект призван решить задачи импортозамещения и направлен на увеличение объемов поставок комплектующих для горнодобывающей отрасли. По словам гендиректора «Анжеромаша» Романа Печерина, модернизация снизит трудоемкость производства на 25%.

Анжерский машиностроительный завод производит оборудование для нужд горнодобывающей промышленности с 1991 года. В июне 2023 года кемеровское ООО «Русбелсоюз» получило 89,28% «Анжеромаша». Сегодня предприятием руководит Роман Печерин, который также занимает должность гендиректора в «Русбелсоюзе». По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка завода составила около 2,39 млрд руб., чистая прибыль — 455 млн руб.

Лолита Белова