Жительница Красноярского края призналась в убийстве пятилетней дочери

Правоохранители задержали мать пятилетней девочки, которую обнаружили мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске Красноярского края. Фигурантке дела инкриминируют убийство (ст. 105 УК РФ), свою вину она признала, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, 27 июня жительница Ачинска предложила дочери пойти в магазин и вышла с ней из дома. После злоумышленница отвела девочку в безлюдное место около железнодорожных путей, где задушила.

До 5 июля мать с ребенком считали пропавшими без вести. Тогда следователи обнаружили погибшую девочку. Спустя три дня ее мать была задержана в Новосибирске, куда отправилась автостопом после расправы над ребенком. В ходе допроса фигурантка дела пояснила, что пошла на преступление из-за «личных неприязненных отношений, в том числе к мужу».

Александра Стрелкова