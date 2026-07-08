В Астрахани осудили 15 риелторов и директора КПК за хищение 22 млн маткапитала

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по делу о хищении материнского капитала (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Осуждены 15 риелторов, экс-директор и сотрудница кредитного потребительского кооператива, сообщили в прокуратуре Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Судом установлено, что с 2020-го по 2022 год участники группы находили граждан, имевших право на маткапитал, и убеждали их оформить фиктивные сделки купли-продажи земельных участков. Затем под видом улучшения жилищных условий стороны заключали мнимые договоры займа. Ущерб бюджету превысил 22 млн руб.

Бывшему директору кооператива назначено пять лет колонии общего режима и штраф 1 млн руб. с запретом три года заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере финансовых услуг. Сотрудница КПК приговорена к трем с половиной годам аналогичного режима и такому же штрафу. Риелторам назначены сроки от года четырех месяцев до двух с половиной лет колонии общего режима со штрафами от 300 тыс. до 600 тыс. руб.

Ранее были вынесены приговоры владельцам сертификатов на материнский капитал, уточнили в ведомстве.

Нина Шевченко