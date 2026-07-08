Депутат гордумы Астрахани поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности

Депутат гордумы Астрахани Александр Тихонов принял участие в мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности. Встреча прошла на площадке кинотеатра «Иллюзион», сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

Господин Тихонов поздравил многодетные семьи и семьи участников СВО. Во время выступления он пожелал собравшимся здоровья и мира. С приветственным словом к гостям также обратилась директор ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Кировского района» Светлана Харитонова.

Для присутствующих выступили солистки образцового вокального коллектива «Росток». Музыкальные номера стали завершающей частью праздничной программы.

Нина Шевченко