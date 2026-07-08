Депутат гордумы Астрахани поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности
Депутат гордумы Астрахани Александр Тихонов принял участие в мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности. Встреча прошла на площадке кинотеатра «Иллюзион», сообщили в пресс-службе городского парламента.
Фото: Городская дума Астрахани
Господин Тихонов поздравил многодетные семьи и семьи участников СВО. Во время выступления он пожелал собравшимся здоровья и мира. С приветственным словом к гостям также обратилась директор ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Кировского района» Светлана Харитонова.
Для присутствующих выступили солистки образцового вокального коллектива «Росток». Музыкальные номера стали завершающей частью праздничной программы.