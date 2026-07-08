Сделка по «Дружбе»

«Ъ-Прикамье» стали известны подробности проекта индустриально-логистического комплекса пермского ООО «Бауинвестгрупп». Он будет построен в поселке Фролы на площадке, где компания R1 Development собиралась реализовать похожий проект ESG-парка «Дружба» за 4,5 млрд руб. В итоге свердловский инвестор решил от него отказаться из-за «смены стратегии». «Бауинвестгрупп» намерено изменить концепцию проекта предыдущих инвесторов и увеличить объем инвестиций до 5,4 млрд руб. Завершить строительство центра планируется в 2027 году. По мнению эксперта, основные риски проекта могут быть связаны с крупными вложениями и поиском якорного арендатора.



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Планы ООО «Бауинвестгрупп» по строительству в Перми индустриально-логистического парка были озвучены в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2026». О его финансировании общество подписало соглашение с банком ВТБ. О локации нового объекта информация в открытых источниках не сообщалась. Как выяснил «Ъ-Прикамье», он разместится в поселке Фролы, где ранее компания из Екатеринбурга R1 Development собиралась построить индустриально-логистический парк «Дружба». Совладелец ООО «Бауинвестгрупп» Алексей Колесник рассказал «Ъ-Прикамье», что в итоге R1 решило отказаться от проекта. Около полутора месяцев назад «Бауинвестгрупп» выкупило у девелопера 100% долей в компании-застройщике комплекса ООО СЗ «Синергия». Сейчас на паритетных началах компанией владеют господин Колесник и совладелец ООО «Бауинвестгрупп» Андрей Сбоев. Причины, сумму и прочие детали сделки господин Колесник не уточнил.

По словам Алексея Колесника, концепция проекта прежних инвесторов будет несколько изменена. Комплекс будет состоять из логистического центра площадью 65 тыс. кв. м и промышленного технопарка с производственным зданием формата Light Industrial площадью 12 тыс. кв. м. Объем инвестиций в строительство объектов оценивается в 4,5 млрд и 900 млн руб. соответственно. Технопарк будет использоваться для сдачи в аренду помещений резидентам по льготным ставкам. Как пояснил господин Колесник, на объекте пре­дусмотрят сопутствующую инфраструктуру в виде зон отдыха, спортивных площадок и фудкортов. Завершение строительства индустриально-промышленного комплекса планируется до конца 2027 года.

О строительстве индустриально-логистического парка «Дружба» стало известно весной 2024 года, когда проект получил статус «приоритетный инвестиционный». Его инвесторами выступали свердловские группы R1 Development и «Брозэкс». Изначально планировалось, что логопарк площадью 55 тыс. кв. м возведут в две очереди: первая — склад на 40 тыс. кв. м, вторая — склад с административными помещениями на 15 тыс. кв. м. На тот момент объем инвестиций в проект оценивался в 2,4 млрд руб. Как указано на сайте краевого минэкономразвития, на территории «Дружбы» также предполагается благоустройство, озеленение, использование мусорных компакторов, предусмотрен учебный центр, коливинг и детский центр для проживания иногородних сотрудников с семьями. Стратегия логопарка «Дружба» предполагала в том числе адресную поддержку резидентов и доступ к таким ресурсам, как консалтинг, маркетинг, юридическая и бухгалтерская помощь, обучение, помощь в поиске инвесторов и деловых партнеров. В марте 2025 года R1 уже занималось поисками будущих резидентов и арендаторов логистических площадей.

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в R1 Development, решение об отказе от реализации проекта логистического центра и технопарка «Дружба», а также о продаже ООО СЗ «Синергия» пермским предпринимателям было принято «в связи со сменой стратегии компании».

Стоит отметить, что ООО «Бауинвестгрупп» реализует еще один крупный инвест­проект логистического комплекса в индустриальном парке «Култаево». Объект был введен в эксплуатацию в конце 2024 года и предназначен для сортировки и хранения заказов федерального маркетплейса Ozon. Ранее сообщалось, что с выходом на полную мощность логистический хаб сможет обрабатывать более 900 тыс. заказов в сутки и хранить около 30 млн товаров. Инвестиции общества в оборудование и IT-инфраструктуру превысили 4,2 млрд руб. Кроме этого, компания намерена реализовать проект логистического комплекса в Кирове площадью более 33 тыс. кв. м. Застройщиком выступит ООО «КРЦ», учрежденное Алексеем Колесником и Андреем Сбоевым 26 июня этого года. По словам господина Колесника, заход в соседний регион связан с перспективным характером логистической сферы и территориальной близостью.

По мнению управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, основными рисками проекта являются «жесткие требования» к его финансовой модели, учитывая высокую стоимость заемного капитала и удорожание затрат на строительство. По словам эксперта, по этой причине от строительства могли отказаться прежние инвесторы. «Скорее всего, тут сыграла роль финальная стоимость капитала, при этом перспективы по поиску якорных арендаторов были туманными. Также могла измениться стратегия, так как ряд компаний в сложные периоды для экономики чаще склонны перейти в другие, более перспективные для них сферы, чем развитие логопарков»,— полагает эксперт.

Тем не менее господин Тедеев находит пермский проект перспективным. По его словам, российский складской рынок и сегмент Light Industrial остаются одним из немногих устойчивых направлений коммерческой недвижимости. На него работает переориентация цепочек поставок на внутренние и евразийские маршруты, рост омниканальной торговли, потребность производителей и дистрибьюторов держать более высокие страховые запасы.

Вадим Тедеев отметил также общий тренд на «распаковку» промышленности и локализацию, когда компаниям нужны помещения не только для хранения, но и для сборки, упаковки, маркировки, ремонта и сервисных функций. «В этом плане Light Industrial востребован именно в периоды неопределенности. Учитывая, что Пермь — крупный промышленный узел, наличие такого большого объекта вполне оправданно. Кроме того, для Прикамья характерна высокая доля B2B-грузов. В такой структуре спрос на качественные складские площади формируют не только торговые сети, но и производственные компании, сервисные операторы, маркетплейсы и 3PL-логисты, которым нужны современные помещения с понятными инженерными параметрами»,— пояс­нил эксперт.

Анастасия Леонтьева