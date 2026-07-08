Назначен новый гендиректор Пермской судоверфи

С 8 июля на должность генерального директора ООО «Пермская судоверфь» (учредителями являются АО «ФРПК» и компания «Эмпериум») назначен Алексей Наумов. Такое решение принял совет директоров общества, сообщает Фонд развития Пермского края. На этом посту господин Наумов сменил Николая Малухина, который занимал должность руководителя ООО с июля 2024 года. Он продолжит трудовую деятельность вне группы «Эмпериум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития Пермского края Фото: Фонд развития Пермского края

По словам Алексея Наумова, главной целью предприятия станет сохранение и приумножение производственного потенциала ПСВ, а также продолжение модернизации и устойчивое развитие. «Особое внимание будет уделено выполнению производственной программы и дальнейшему развитию серийного строительства современных судов», — подчеркнул господин Наумов.

Алексей Наумов работает в структурах группы «Эмпериум» с 2022 года — тогда он был руководителем проекта по строительству судов «Экобас». За два года работы в компании он внес вклад в создание инновационных электросудов для первого регулярного пассажирского маршрута в Москве. Позднее под его руководством было организовано новое производственное подразделение в поселке Федоровское Ленинградской области.

ООО «Пермская судоверфь» — единственное судостроительное предприятие на Урале. 25% общества принадлежит АО «Фонд развития Пермского края», остальные 75% уставного капитала принадлежат ООО «Эмпериум» (входит в Sitronics Group). Выручка предприятия по итогам 2025 года выросла в 7,4 раза, со 135,3 млн руб. до 998 млн руб. Прибыль от продаж составила 15,8 млн руб. против 121,7 млн руб. убытка годом ранее.