Двое человек погибли в ДТП на трассе Р-22 «Каспий» под Волгоградом

ДТП с летальным исходом произошло в селе Дубовый Овраг Светлоярского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Аварию зафиксировали на 46-м км трассы «подъезд от Р-22 „Каспий“ к Элисте». Водитель легкового автомобиля Subaru Forester выехал на полосу встречного движения и тягачом Volvo.

Водитель и пассажир Subaru погибли до приезда скорой помощи. На месте работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.

Нина Шевченко