Двое человек погибли в ДТП на трассе Р-22 «Каспий» под Волгоградом
ДТП с летальным исходом произошло в селе Дубовый Овраг Светлоярского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Аварию зафиксировали на 46-м км трассы «подъезд от Р-22 „Каспий“ к Элисте». Водитель легкового автомобиля Subaru Forester выехал на полосу встречного движения и тягачом Volvo.
Водитель и пассажир Subaru погибли до приезда скорой помощи. На месте работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.