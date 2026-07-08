В Татарстане стоимость «квадрата» жилья на селе в 2027 году составит 74,5 тысячи рублей

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Татарстана на 2027 год составит 74,5 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина республики.

Эта сумма будет использоваться для расчета субсидий муниципальным районам на строительство или приобретение жилья, предоставляемого по договору найма. Для расчета социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях, на строительство или приобретение жилья стоимость квадратного метра установлена на уровне 37,6 тыс. руб.

Постановление также признало утратившими силу аналогичные документы, регулировавшие стоимость жилья в 2025 году.

Анар Зейналов