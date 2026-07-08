Сыворотка правосудия

В Челябинске Центральный районный суд 8 июля начал рассматривать по существо уголовное дело бывшего замначальника полиции по оперативной работе регионального ГУ МВД РФ Сергея Федерягина. Прокуратура вменяет ему покровительство продаж сильнодействующих препаратов в аптеке Коркино, которое он осуществлял за деньги, а также хищение чужого имущества с использование служебного положения. По версии следствия, Сергей Федерягин в 2022–2023 годах получил 700 тыс. руб., позволяя руководству аптеки продавать лекарства без рецепта. Сторона защиты считает, что его оговорил бывший коллега, который в деле считается посредником в передаче взяток, с целью спасти своего сына от подозрения. Адвокат настаивает — дело сфабриковано на фоне резонансных погромов в Коркино, произошедших после убийства цыганом таксистки в 2024 году. Тогда источник «Ъ-Южный Урал» рассказывал, что препараты в аптеке продавались в том числе представителям цыганской диаспоры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Федерягин

Фото: Ольга Воробьева Сергей Федерягин

Фото: Ольга Воробьева

В Центральном районном суде Челябинска стартовало рассмотрение по существу уголовного дела бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по региону Сергея Федерягина. Следствие обвиняет его в получении взяток за покрывание аптеки в Коркино, в которой без рецепта отпускались сильнодействующие препараты. На заседании 8 июля выступили представители прокуратуры, сам Сергей Федерягин, а также его адвокаты.

Напомним, что об уголовном деле стало известно в декабре 2024 года, спустя полтора месяца после резонансного убийства таксистки и погромов в Коркино. Тогда челябинское управление СК РФ опубликовало свою версию преступления: бывший сотрудник МВД в период с декабря 2021-го по март 2023 года систематически получал через посредника взятки от учредителя коммерческой организации, владеющей сетью аптек в Коркино. По их данным, взамен Сергей Федерягин не пресекал незаконную продажу рецептурных сильнодействующих лекарств наркоманам, а также не привлекал причастных к этому лиц к административной и уголовной ответственности. Общая сумма взяток составила 700 тыс. руб. Источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах тогда заявлял, что эти лекарства отпускались в том числе представителям цыганской диаспоры.

Сергей Федерягин после задержания находился в следственном изоляторе до февраля 2026 года. Челябинский областной суд отпустил его под домашний арест из-за проблем со здоровьем — за время содержания в СИЗО Сергей Федерягин дважды пережил операцию на сердце.

Сергей Федерягин работал заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД РФ по Челябинской области с 2021-го по 2023 год. До этого он занимал должность руководителя центра по противодействию экстремизму регионального главка, на которую был назначен в 2015 году. Сергей Федерягин ранее также работал в отделе «Э» исполняющим обязанности начальника и возглавлял отдел полиции №5 Центрального района Челябинска. В марте 2023 года Сергей Федерягин ушел на пенсию. Тогда информация о нем исчезла с сайта регионального главка.

На заседании 8 июля прозвучал ряд важных имен — посредника и взяткодателя. Первым, по данным прокуроров и стороны защиты, является некий Яковлев. В 1990-х годах он работал в органах внутренних дел вместе с Сергеем Федерягиным. Взяткодателем же считается Василий Бекетов, бывший руководитель и соучредитель той самой аптеки «Улыбка», в которой, по версии следствия, продавались лекарства без рецепта. Названы также и препараты — «Лирика» и глазные капли «Тропикамид».

В обвинительном заключении прозвучали уже другие даты совершения преступления — договоренность была заключена в феврале 2022 года. Ежемесячно через Олега Яковлева полицейскому передавались 50 тыс. руб. Следствие заявляет, что несколько раз Сергей Федерягин получал деньги прямо у себя в кабинете.

«Брал в кабинете, значит, деньги. Как и где это задокументировано? Зная, что любое посещение управления фиксируется, документируется два журнала, снимается на видеокамеры»,— возразил в своем выступлении Сергей Федерягин.

Адвокат обвиняемого Сергей Колосовский обозначил, что в 2022 году аптека вовсе не осуществляла торговлю препаратами.

«Согласно факту обвинения, Василий Бекетов ежемесячно передавал Федерягину денежные средства за непривлечение его к какой-либо ответственности за торговлю с нарушением правил отпуска рецептурных препаратов. При этом, согласно первоначальным показаниям, как раз в 2022 году торговля в аптеке не осуществлялась в связи с ужесточением законодательства. Каких-либо объективных доказательств, подтверждающих объем этой торговли и доходов аптеки, экономической целесообразности передачи 50 тыс. руб., в деле нет»,— отметил адвокат.

Комментируя связь с Яковлевым, Сергей Федерягин заявил, что помог в свое время устроить его сына на работу в полицию.

«Я помог Яковлеву устроить его сына на работу. С Яковлевым-старшим я работал недолго, но со всеми сотрудниками и бывшими коллегами я поддерживаю общение. Мне не нравилось его прилипание. Это видно по пропущенным звонкам от него. Созванивались мы в основном по поводу праздников. Яковлев пытался поддерживать отношения со мной, поскольку его сын работал в МВД, и он хотел его продвижения по службе. Все разговоры заканчивались этим. Хотя я так его и не повысил»,— рассказал Сергей Федерягин.

После заседания адвокат Сергей Колосовский прокомментировал журналистам, что изначально под подозрение в крышевании аптеки попал сын Яковлева. Сторона защиты настаивает на том, что бывший коллега Сергея Федерягина оговорил его ради спасения родственника, а дело сфабриковано с попыткой увести расследование ситуации в Коркино в сторону.

В ходе заседания адвокат подал ходатайство, в котором запросил экспертизу телефонных звонков, финансовых показателей и деятельности аптеки в 2022 году, а также попросил суд вызвать для допроса людей, которых следователь изначально включил в список свидетелей обвинения. По словам Сергея Колосовского, они давали показания, опровергающие версию обвинения. Среди этих лиц в том числе оказался Василий Бекетов — взяткодатель.

Крышевание аптеки — не единственный эпизод, который вменяется Сергею Федерягину. Исходя из слов прокурора, Василий Бекетов неоднократно обращался к Яковлеву и просил помочь избежать нескольким цыганам наказания за изнасилование, вождение в состоянии наркотического опьянения, а также за смягчение наказания. Яковлев, в свою очередь, обращался к Сергею. Сторона обвинения считает, что полицейский похитил чужое имущество путем обмана с использованием служебного положения, поскольку получал деньги за помощь, но так ее и не оказывал.

По словам адвоката, общая сумма полученных взяток за крышевание аптеки и дальнейшее покровительство, которая вменяется экс-полицейскому, составляет 1,6 млн руб. Сергей Колосовский рассказал, что в ходе обысков в доме Яковлева нашли наличные на эту же сумму, однако деньги не отдали на экспертизу.

В рассмотрении дела сделан перерыв. Следующее заседание запланировано на 17 августа.

Внимание правоохранительных органов к Коркино усилилось после массовых беспорядков, произошедших 24 октября 2024 года. Около 150 человек вышли на стихийный митинг из-за убийства местной жительницы, 40-летней Елены Сарафановой. Вечером 23 октября в Коркино нашли ее тело с четырьмя ножевыми ранениями. Елена работала в такси и в тот день отправилась на выезд в район, где живут представители цыганской общины. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего цыгана. Во время стихийного митинга местные жители разбивали окна в домах, переворачивали и поджигали машины. В ходе беспорядков полиция задержала около 40 человек. 17-летнего цыгана в июне 2025 года Челябинский областной суд признал виновным в убийстве и назначил ему девять лет и десять месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

Ольга Воробьева