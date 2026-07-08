Волонтеры провели праздник для маленьких пациентов отделения онкологии и гематологии

В этот добрый и светлый праздник волонтеры и Лаборатория семейного счастья «Связаны» посетили отделение онкологии и гематологии Воронежской областной детской клинической больницы № 1. Маленькие пациенты проходят здесь лечение и по полгода, и по девять месяцев. Для многих из них и их родителей больница, как дом. Чтобы отвлечь ребят волонтеры организовали праздничную акцию.

Фото: Пресс-служба «Единой России»

Для детей провели мастер-класс по росписи на ткани. Ребята расписывали специальными красками шоперы. Еще рисовали, собирали пазлы, отгадывали загадки и играли в «угадай мелодию». И конечно какой же праздник без танцев.

«Мы старались поддержать деток и их родителей. Хотели подарить немного семейного тепла и заботы им. Они все – маленькие герои, потому что борются с тяжелыми болезнями. Желаем им сил и выздоровления»,- рассказала волонтер Елизавета Титова.

Завершился праздник общей фотосессией. Поддержку в его проведении оказала депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Ольга Ортина.