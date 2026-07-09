В Черноземье 10 июля ожидается жаркая и дождливая погода, до +32°C

В пятницу, 10 июля, жителей Черноземья ожидает жаркая погода. Возможны осадки в виде дождя и порывы до 15 м/с. Температура будет варьироваться от +15°C до +32°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +19°C, днем потеплеет до +21°C, вечером столбик термометра понизится до +18°C, ночью будет +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +23°C, днем температура поднимется до +27°C, вечером она составит +22°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +17°C, днем также будет +20°C, вечером будет +18°C, а ночью понизится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +23°C, днем — +29°C, вечером будет +23°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +20°C, вечером также будет +18°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +26°C, днем — +32°C, вечером также будет +28°C, ночью — +21°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова