На Чусовском мосту полностью закроют движение

Ночью 9 июля будет закрыт проезд через Чусовской мост. Как сообщает краевой минтранс, движение будет закрыто с 2:00 до 4:30. Это необходимо для монтажа балок железнодорожного путепровода. Объезд участка будет невозможен даже для служб экстренной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Прикамья Фото: Минтранс Прикамья

В связи с этим изменится время отправления ряда межмуниципальных маршрутов. Так, маршрут №752 «Красновишерск – Пермь»: отправится из Красновишерска в 2:00 (вместо 1:00), стоянка в Челве продлится 45 минут. Маршрут №822 «Усолье – Аэропорт Пермь» отправится с остановок в Усолье и Березники по расписанию, с последующим нагоном до 40 минут.

Напомним, генеральным подрядчиком реконструкции Чусовского моста, по данным открытых источников, является ООО «Специализированный застройщик “Дом.59” ». Основным субподрядчиком — АО «Уралмостострой». Договор с обществом был заключен в марте прошлого года.