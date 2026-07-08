Убийцу китайской бизнес-леди осудят в Оренбуржье спустя 22 года

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства гражданки Китая, совершенного в 2003 году. Спустя 22 года перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в особо тяжком преступлении, которое долгое время оставалось нераскрытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В апреле 2003 года в частном доме на улице Железнодорожной областного центра было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась гражданка КНР, которая проживала в Оренбурге вместе с супругом. Женщина также занималась предпринимательской деятельностью в сфере торговли. Правоохранители сразу же возбудили уголовное дело об убийстве. Однако, несмотря на значительный объем проведенных следственных действий, раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и расследование было приостановлено.

С 2003 года следователи регионального управления СК совместно с оперативными сотрудниками МВД неоднократно возвращались к материалам дела. В ходе дополнительного изучения собранных доказательств удалось установить и допросить свидетеля, показания которого позволили выйти на след предполагаемого преступника. Ключевую роль в изобличении фигуранта сыграли экспертные исследования биологических следов, обнаруженных на месте происшествия более двух десятилетий назад. Анализ ДНК подтвердил их принадлежность обвиняемому.

Им оказался ранее судимый 42-летний житель Оренбурга, который, по данным следствия, имел устойчивые криминальные связи и пользовался авторитетом в преступной среде. Как установлено, 6 апреля 2003 года он проник в дом, где находилась гражданка КНР. Мужчина знал, что женщина является предпринимательницей и ведет бизнес вместе со своим супругом. Напав на нее, злоумышленник потребовал деньги и ценности, после чего совершил насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление и избежать ответственности, мужчина задушил жертву и покинул место происшествия, похитив деньги, ювелирные украшения и электронику.

В 2025 году в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан в Оренбурге. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение предъявлено по пп. «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершенное с целью скрыть другое преступление, а также сопряженное с изнасилованием). Материалы направлены в суд.

Яна Вежлева