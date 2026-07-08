Правительство Оренбуржья взяло под жесткий контроль ситуацию с ценами на АЗС

Правительство Оренбургской области сообщило о взятии под жесткий контроль ситуации с ценообразованием на топливном рынке региона. Как сообщил первый вице-губернатор Сергей Балыкин по итогам совещания в Доме Советов, на особом контроле находятся цены на бензин и дизельное топливо. К проверкам стоимости горючего уже подключилось Управление Федеральной антимонопольной службы.

Топливный кризис в Оренбурге длится уже третью неделю. Часть автозаправочных станций, включая объекты федеральных сетей, закрыты или реализуют только дизельное топливо. На работающих АЗС регулярно фиксируются длинные очереди. Частные заправки продолжают функционировать, однако подняли цены для потребителей на 15–20%. Кроме того, в регионе значительно выросли цены на пропан и газобаллонное оборудование.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», региональное УФАС возбудило дело по признакам антиконкурентного соглашения в отношении нескольких участников рынка. Сотрудники ведомства проверяют обстоятельства одновременного повышения цен на дизельное топливо при мелкооптовой реализации в Оренбурге. Ситуация остается на контроле региональных властей.