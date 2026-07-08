«Справедливая Россия» утвердила тройку на выборы в нижегородское заксобрание

Реготделение партии «Справедливая Россия» утвердило списки кандидатов на выборы в законодательное собрание Нижегородской области VII созыва. Партийную тройку возглавила действующий руководитель фракции Татьяна Гриневич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции "Справедливая Россия" в заксобрании Нижегородской области Татьяна Гриневич

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Руководитель фракции "Справедливая Россия" в заксобрании Нижегородской области Татьяна Гриневич

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вторым идет депутат гордумы Арзамаса Роман Лаптев, третьим — депутат гордумы Дзержинска, участник СВО Сергей Чендырин.

На прошлых выборах в заксобрание тройку возглавлял Захар Прилепин, который отказался от мандата. В парламент прошли Татьяна Гриневич и Алексей Фролов, шедшие под №2 и №3. По одномандатным округам никто из кандидатов от этой партии не прошел.

Галина Шамберина