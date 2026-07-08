День семьи, любви и верности отпраздновали в Трусовском районе Астрахани

В Трусовском районе Астрахани отметили День семьи, любви и верности. На мероприятии присутствовал председатель гордумы Игорь Седов, сообщили в пресс-службе городского парламента.

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В храме Преображения Господня митрополит Астраханский и Камызякский Никон провел Божественную литургию. После этого верующие направились крестным ходом к памятнику Петру и Февронии Муромским.

Благодарственные письма вручили семьям, которые долго живут вместе, многодетным родителям, семьям с новорожденными первенцами и родителям, воспитывающим детей с особенностями развития.

Праздничные мероприятия завершились концертной программой и работой развлекательных площадок в парке Семьи, любви и верности.

Нина Шевченко