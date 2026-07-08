В Перми осудят возможного сооснователя крупнейшего даркнет-маркетплейса «Гидра»

В Кировский райсуд Перми поступили уголовное дело в отношении одного из создателей даркнет-платформы «Гидра», сообщает пресс-служба суда. По версии следствия, в 2012 году фигурант вместе с соучастниками создали и возглавили ОПС для систематического сбыта наркотических и психотропных веществ на территории России и других стран. Согласно данным силовиков, в течение десяти лет использования платформы «Гидра» участники ОПС совершили не менее 540 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», предполагаемым организатором, которого будут судить в Перми, является Алексей Байков. Ему инкриминируется организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 1741.1 УК РФ), а также организация более десяти преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщалось ранее, деятельность «Гидры» была пресечена в апреле 2022 года в ходе международной полицейской операции. Тогда силовики изъяли серверное оборудование, что привело к полной остановке работы платформы. Тогда были задержаны два IT-специалиста и два организатора преступного сообщества, еще трое соучастников объявлены в международный розыск.

Как считают следователи, в структуру «Гидры» входили 15 преступных подразделений: финансовый блок, IT-отделы и даже служба безопасности м отделом кадров. Для функционирования финансовой системы ОПС было зарегистрировано около 1 млн анонимных криптовалютных счетов. С целью продажи наркотиков было создано более 19 тыс. виртуальных магазинов.