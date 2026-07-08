Нижегородские власти и производитель ягод «Рассвет» расторгли договор о льготах

Правительство Нижегородской области и сергачский производитель ягод ООО «Рассвет» расторгли инвестиционное соглашение о предоставлении предприятию льготы по налогу на имущество. Закон об утверждении соглашения планируется аннулировать через областное заксобрание, следует из базы законопроектов регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Соглашение между правительством и ООО «Рассвет» было подписано в сентябре 2019 года. Компания планировала завершить строительство ягодного сада площадью 230 га с инвестициями 868,6 млн руб. и попросила льготу по налогу на имущество на 6,9 млн руб. Инвестпроект был признан масштабным и приоритетным, однако «Рассвет» не отчитывался перед правительством о его исполнении и не воспользовался преференцией, говорится в документах заксобрания.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году АО «Сергачский сахарный завод», ранее связанное с бизнесменом Дмитрием Аржановым, которого судят по обвинению в мошенническом хищении свыше 14 млрд руб. у МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра в составе организованного преступного сообщества, подало иск о банкротстве ООО «Рассвет». В декабре 2025 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании.

Владимир Зубарев