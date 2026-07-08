В «Удмуртнефти» отметили День семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности в «Удмуртнефти» прошла «Неделя семьи». Сотрудники предприятия и дочерних обществ готовили блюда по семейным рецептам, начинали утро с зарядки, проводили вечера за настольными играми и делились теплыми семейными моментами в фотоотчетах. По итогам конкурса определили самую активную, самую спортивную, самую хлебосольную и самую креативную семью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО УДМУРТНЕФТЬ ИМ. В.И. КУДИНОВА Фото: ПАО УДМУРТНЕФТЬ ИМ. В.И. КУДИНОВА

Тематические мероприятия ко Дню семьи, любви и верности прошли в дочерних обществах «Роснефти» по всей стране, в рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года единства народов. Именно семья является надежной опорой, источником вдохновения и поддержки, которые помогают достигать профессиональных высот. Этот день напоминает о важности семейных ценностей, символизирует уважение к традициям и культуре страны.

Сотрудники компании и члены их семей организовали многочисленные акции по всей стране. Нефтяники провели благоустройство и украсили цветниками территории социальных центров для детей, заложили кедровые аллеи и высадили декоративные кустарники в общественных пространствах. На водных объектах были проведены субботники с раздельным сбором отходов — участники на сапбордах очищали акватории и береговую линию. Кроме того, сотрудники создавали арт-объекты из переработанных материалов.

Также в рамках праздничных мероприятий состоялись благотворительные акции в поддержку многодетных семей и воспитанников социальных учреждений: им вручали подарки — одежду, игрушки, канцелярские товары и настольные игры.

Преемственность поколений стала одной из главных тем праздника. Одним из ключевых приоритетов «Роснефти» является забота о благополучии сотрудников и членов их семей. На предприятиях компании действуют меры социальной поддержки, направленные на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. В соцпакет входят программы по оздоровлению и отдыху персонала, развитию физической культуры и спорта сотрудников и их семей, предоставлению образовательных займов и негосударственного пенсионного обеспечения.

Компания уделяет особое внимание медицинскому сопровождению и укреплению здоровья работников и их близких. По итогам 2025 года свыше 300 тыс. работников застраховано по договорам добровольного медицинского страхования. Компания регулярно проводит корпоративную диспансеризацию. Также «Роснефть» совершенствует систему медобеспечения, в том числе внедряет современные технологии для оказания экстренной и плановой медицинской помощи сотрудникам, развивает корпоративный сервис телемедицины на промышленных и удаленных объектах.

Важной частью социальной политики «Роснефти» является поддержка корпоративного волонтерства. Более 108 тыс. работников компании являются участниками программы «Платформа добрых дел». В рамках программы в 2025 году помощь получили свыше 17 тыс. детей. В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» для сотрудников компании и их родных регулярно проводятся различные соревнования и тренировки. В 2025-м в них приняли участие свыше 96 тыс. работников и около 21,5 тыс. членов их семей.