Витрина решений: какие проекты компании «Интерсвязь» привлекли внимание инвесторов на «Иннопроме»
В Екатеринбурге завершается международная промышленная выставка «Иннопром». Она ежегодно организуется с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой России.
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Компания «Интерсвязь» принимает участие в работе выставки и представлена на региональном стенде, организованном Минцифры Челябинской области. Это право компания получила как победитель конкурса, чьи решения были признаны наиболее перспективными авторитетной комиссией, в которую вошли представители власти, науки и бизнеса.
Специалисты Интерсвязи провели более 20 рабочих встреч с представителями различных промышленных сегментов. Предметный интерес был проявлен к разработкам, презентованным на стенде: платформа видеоаналитики с low-code конструктором сценариев и концепция цифрового двойника.
— Наиболее продуктивные контакты состоялись с компаниями из промышленного и инфраструктурного секторов, заинтересованными во внедрении комплексных ИТ-решений. Уровень экспозиции и состав участников заметно выросли, а диалоги стали более прикладными и ориентированными на быстрый результат. Есть ощущение перехода от обсуждений к реальным проектам, — рассказал Сергей Моисеев, руководитель коммерческой службы Центра технологий искусственного интеллекта Интерсвязи.
В ходе посещения выставки губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел индивидуальный стенд компании «Интерсвязь». Он высоко оценил потенциал южноуральских предприятий.
— «Иннопром» — это витрина самых современных технологических решений, которые разрабатываются в нашем регионе, и одновременно важная площадка для заключения новых соглашений о сотрудничестве с инвесторами, выбирающими Челябинскую область для реализации своих проектов, — отметил Алексей Текслер.
Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь»
— Для нас «Иннопром» — это не только демонстрация наших готовых продуктов, но и стратегическая точка входа на новые рынки., — подвел итоги работы на стенде генеральный директор «Интерсвязь-ИТ» Антон Воронин.
Представленные компанией решения уже широко внедряются на российских промышленных предприятиях.
Фото: пресс-службы губернатора Челябинской области и компании «Интерсвязь»
ООО фирма "Интерсвязь"
Реклама