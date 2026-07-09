Витрина решений: какие проекты компании «Интерсвязь» привлекли внимание инвесторов на «Иннопроме»

В Екатеринбурге завершается международная промышленная выставка «Иннопром». Она ежегодно организуется с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Компания «Интерсвязь» принимает участие в работе выставки и представлена на региональном стенде, организованном Минцифры Челябинской области. Это право компания получила как победитель конкурса, чьи решения были признаны наиболее перспективными авторитетной комиссией, в которую вошли представители власти, науки и бизнеса.

Специалисты Интерсвязи провели более 20 рабочих встреч с представителями различных промышленных сегментов. Предметный интерес был проявлен к разработкам, презентованным на стенде: платформа видеоаналитики с low-code конструктором сценариев и концепция цифрового двойника.

— Наиболее продуктивные контакты состоялись с компаниями из промышленного и инфраструктурного секторов, заинтересованными во внедрении комплексных ИТ-решений. Уровень экспозиции и состав участников заметно выросли, а диалоги стали более прикладными и ориентированными на быстрый результат. Есть ощущение перехода от обсуждений к реальным проектам, — рассказал Сергей Моисеев, руководитель коммерческой службы Центра технологий искусственного интеллекта Интерсвязи.

В ходе посещения выставки губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел индивидуальный стенд компании «Интерсвязь». Он высоко оценил потенциал южноуральских предприятий.

— «Иннопром» — это витрина самых современных технологических решений, которые разрабатываются в нашем регионе, и одновременно важная площадка для заключения новых соглашений о сотрудничестве с инвесторами, выбирающими Челябинскую область для реализации своих проектов, — отметил Алексей Текслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь»

— Для нас «Иннопром» — это не только демонстрация наших готовых продуктов, но и стратегическая точка входа на новые рынки., — подвел итоги работы на стенде генеральный директор «Интерсвязь-ИТ» Антон Воронин.

Представленные компанией решения уже широко внедряются на российских промышленных предприятиях.

Фото: пресс-службы губернатора Челябинской области и компании «Интерсвязь»

ООО фирма "Интерсвязь"