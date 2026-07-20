Где наша «Молодость»

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В одном из самых динамично развивающихся районов Перми – микрорайоне «Ива» – стартует реализация нового проекта комплексного развития территорий от группы компаний «Дипломат». На площади почти 5 га будет возведено около 140 тыс. кв. м жилья, коммерции и социальных объектов. Новый комплекс получит название «Молодость». Он расположится в самом сердце района и будет иметь уникальные видовые характеристики и доступ ко всем объектам социальной инфраструктуры. Кроме того, компания «Дипломат» отремонтирует и построит новые дороги, что позволит существенно улучшить транспортную доступность в формирующемся микрорайоне.

Как рассказал генеральный директор группы «Дипломат» Владимир Яцук, в июле стартует первый этап строительства жилого комплекса «Молодость» в Мотовилихинском районе Перми по адресу: ул. Уинская, 55. Для стремительно развивающегося микрорайона, основу которого составляют семьи с детьми, ЖК «Молодость» станет символом начала нового этапа жизни.

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«Проект рассчитан на людей, которые выбирают квартиру для семьи, хотят больше пространства, удобный район и понятную перспективу на несколько лет вперед. Для них покупка квартиры – это практичное решение, но за ним стоит большее: желание закрепиться, обустроить быт, растить детей в современной среде и жить в районе, который будет развиваться вместе с ними», – пояснил выбор названия Владимир Яцук.

Группа «Дипломат» начала свою деятельность в 2019 году. Флагманским проектом застройщика стал дом «Дипломат» по ул. Екатерининской, 177а. В портфель девелопера входят также проекты комплексного развития участков на проспекте Парковом, площадка на ул. Достоевского в историческом центре Перми.

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Договор комплексного развития территории по ул. Уинской, 55, был подписан между застройщиком и краевыми властями в 2024 году на десять лет. Новый район «Молодости» будет включать в себя разновысотные дома от 3 до 25 этажей. Весь жилой комплекс будет реализовываться в восемь этапов.

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Как рассказал Владимир Яцук, первый этап строительства завершится уже в четвертом квартале 2028 года. К этому времени будут построены две акцентные башни высотой 22 и 25 этажей. В рамках первого этапа проекта будет возведено 27 тыс. кв. м жилья. Башни будут объединены одним стилобатом, где расположится единое пространство для жильцов. Будет предусмотрен единый лобби-холл с мягкими зонами ожидания и рецепцией, гостевые санузлы, а также оборудованы места для хранения велосипедов, самокатов и колясок.

В ЖК «Молодость» будут доступны разные форматы жилья: от небольших студий (от 28 кв. м) до трех-четырехкомнатных квартир для больших семей. Будущие жильцы смогут выбрать квартиры с отделкой или без. Все квартиры будут оснащены элементами умного дома, например технологией передачи данных через приложение и современной лучевой разводкой отопления, которая позволяет создавать свой микроклимат в каждой квартире.

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Новый комплекс будет отличаться продуманной архитектурой. Архитекторы постарались вписать новый квартал в уже существующую застройку, но при этом придать облику уникальность. В отделке фасадов будет использоваться штукатурка, вентфасад и клинкерный кирпич. Высота потолков в жилых квартирах составит 2,75 м, а в коммерции – от 3,45 до 7,35 м.

КРТ на Уинской, 55, включает не только строительство жилья, но и развитие социальной инфраструктуры. Центром новой застройки станет пешеходный благоустроенный бульвар с современными малыми архитектурными формами и озеленением. Кроме того, здесь будет построен частный детский сад. А на первой линии жилищного комплекса разместится коммерческая инфраструктура. Здесь будет все для удобства современного человека: магазины, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи заказов. Сегодня микрорайон на Иве активно развивается. Рядом с будущим ЖК «Молодость» в прошлом году открылась ледовая арена «Красная машина», где занимаются хоккеисты. Здесь же строится новый бассейн. В микрорайоне построен новый комплекс лицея ВШЭ, поликлиники и детские сады. А в будущем здесь появится термальный комплекс и падел-центр. Эти проекты уже нашли инвесторов.

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Основной задачей «Дипломата» в рамках реализации комплексного развития территории станет развитие улично-дорожной инфраструктуры. «Сегодня это болевая точка микрорайона, и благодаря нашему проекту эта проблема будет частично решена», – говорит Владимир Яцук. Здесь будет построена новая дорога и капитально отремонтирована существующая улично-дорожная сеть. Будет продлена улица Агатовая. Новая дорога свяжет Уинскую улицу с Сапфирной, что существенно разгрузит транспортный поток в активно развивающемся микрорайоне. Также будет выполнен капитальный ремонт Уинской вдоль ЖК «Молодость» с обустройством дополнительных светофорных объектов, остановок, разворотных полос и пешеходных переходов. Здесь появятся новые остановки общественного транспорта и удобный пешеходный переход через улицу Уинскую. В новом жилищном комплексе тщательно подошли к вопросам транспортной доступности. Для комфорта жильцов будут обустроены плоскостные парковки и подземный паркинг.

ЖК «Молодость» – это место для людей, у которых все только начинается. Район еще формируется: будут появляться дворы, общественные пространства, коммерция, маршруты, соседские связи. Это не готовая застывшая среда, а место, которое будет расти вместе с жителями.

Совсем скоро стартуют продажи в новом жилом комплексе «Молодость». Если вы откладывали покупку жилья или искали выгодный вариант для инвестиций, сейчас лучшее время.

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Группа «Дипломат»:

Офисы продаж:

г. Пермь, ул. Екатерининская, 177а;

г. Пермь, пр. Парковый, 24

+7 (342) 201-54-63

https://группа-дипломат.рф/

Проектная декларация на наш.дом.рф

https://vk.com/diplomat_prm

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