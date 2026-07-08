Власти: Большинство молодежи Пермского края удовлетворено жизнью в регионе

Жизнью в Пермском крае удовлетворены 80% молодого населения. Это следует из доклада Агентства по делам молодежи в Прикамье за 2025 год, сообщает telegram-канал краевого парламента. 70% респондентов отмечают улучшение жизни, а 84% опрошенных уверены, что в регионе есть условия для самореализации. Согласно докладу, позитивные перемены молодежь Прикамья связывает с благоустройством территорий, развитием инфраструктуры, наличием культурно-массовых мероприятий, ремонтом дорог и качеством общественного транспорта.