Количество выявленных наркопреступлений в Удмуртии уменьшилось на 25%

В Удмуртии пресекли 888 наркопреступлений в первом полугодии 2026 года. Это на 25% меньше, чем годом ранее. Из них 687 — сбыт наркотиков (снижение на 31,3%), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 221 человека участвовали в обороте запрещенных веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«По данным Республиканского наркологического диспансера, на учете в органах здравоохранения по состоянию на 1 июня состоит 4,5 тыс. человек. Из них — 2,7 тыс. с диагнозом “наркомания” и 1,8 тыс. с диагнозом “потребление наркотиков с вредными последствиями”»,— говорится в сообщении. На учете находятся 10 несовершеннолетних с диагностированной наркоманией и 67 с установленными последствиями от употребления наркотиков.

В Воткинске и Можге ликвидировали наркопритоны. В поселке Ува, а также в поселениях Сарапульского и Якшур-Бодьинского районов также выявили факты склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков.