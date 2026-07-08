В Ижевске состоялся II Чемпионат Удмуртии по парусному спорту

4 июля на акватории Ижевского пруда при благоприятных погодных условиях завершился II Чемпионат Удмуртии по парусному спорту. Как отмечают организаторы, этот день стал настоящим испытанием на прочность, выдержку и профессиональное мастерство для всех участников регаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено яхт-клубом «Море» Фото: предоставлено яхт-клубом «Море»

В отличие от прошлого старта, был изменен формат гонки: команды выступали без пересадок, проведя весь соревновательный день на воде в условиях плотной борьбы и постоянно меняющейся ветровой обстановки.

Ключевым моментом чемпионата стал мощный рывок команды Sister Sail*. Девушки продемонстрировали отличную тактику, сумев обыграть соперников. Их работа на руле и слаженные действия всего экипажа не оставили шансов соперникам.

По итогам заездов распределение мест на пьедестале выглядит следующим образом:

1 место — команда Sister Sail.

2 место — команда «Евромед».

3 место — команда More Team**.

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Оргкомитет чемпионата отметил высокий уровень подготовки всех участников и поблагодарил соперников за красивую, честную и бескомпромиссную борьбу. Именно спортивный характер и поддержка зрителей на берегу сделали этот день незабываемым, добавили организаторы.

«Sister Sail доказали, что в парусном спорте победа куется на дистанции, где важны не только скорость, но и точность решений. Мы поздравляем призеров и говорим спасибо каждому экипажу за вклад в развитие парусного движения в Удмуртии»,— отметили в оргкомитете чемпионата.

* ”Сестринский парус”

** “Команда Море”