В Ижевске состоялся II Чемпионат Удмуртии по парусному спорту
4 июля на акватории Ижевского пруда при благоприятных погодных условиях завершился II Чемпионат Удмуртии по парусному спорту. Как отмечают организаторы, этот день стал настоящим испытанием на прочность, выдержку и профессиональное мастерство для всех участников регаты.
Фото: предоставлено яхт-клубом «Море»
В отличие от прошлого старта, был изменен формат гонки: команды выступали без пересадок, проведя весь соревновательный день на воде в условиях плотной борьбы и постоянно меняющейся ветровой обстановки.
Ключевым моментом чемпионата стал мощный рывок команды Sister Sail*. Девушки продемонстрировали отличную тактику, сумев обыграть соперников. Их работа на руле и слаженные действия всего экипажа не оставили шансов соперникам.
По итогам заездов распределение мест на пьедестале выглядит следующим образом:
1 место — команда Sister Sail.
2 место — команда «Евромед».
3 место — команда More Team**.
Оргкомитет чемпионата отметил высокий уровень подготовки всех участников и поблагодарил соперников за красивую, честную и бескомпромиссную борьбу. Именно спортивный характер и поддержка зрителей на берегу сделали этот день незабываемым, добавили организаторы.
«Sister Sail доказали, что в парусном спорте победа куется на дистанции, где важны не только скорость, но и точность решений. Мы поздравляем призеров и говорим спасибо каждому экипажу за вклад в развитие парусного движения в Удмуртии»,— отметили в оргкомитете чемпионата.
* ”Сестринский парус”
** “Команда Море”