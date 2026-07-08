В Самаре оставлен в силе приговор бухгалтеру, похитившей у бизнесменов 10 млн рублей

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бухгалтеру, которая была осуждена за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что с 5 июля по 2 ноября 2021 года осужденная оказывала услуги по ведению бухгалтерского учета двум индивидуальным предпринимателям и имела доступ к их расчетным счетам. В этот период она систематически перечисляла деньги со счетов предпринимателей на счета микрокредитных фирм — для погашения собственных кредитных обязательств.

При этом осужденная не сообщала владельцам средств о списаниях и не планировала возвращать деньги. Общий размер хищения превысил 10 млн рублей.

Бухгалтеру было назначено наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. В кассационной жалобе защитник осужденной настаивал на чрезмерной суровости приговора и просил сократить срок заключения. Но суд счел наказание справедливым и не стал менять решение.

Георгий Портнов