Высотки отодвигают от мечети

Прокуратура Башкирии посчитала незаконными проекты планировки и межевания территории возле мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Документы предполагали строительство восьми жилых комплексов высотой до 48 этажей. Позже инициатор проектов — АО «АК "Востокнефтезаводмонтаж"» (ВНЗМ) — продал один из участков на спорной территории федеральному девелоперу ФСК. Что стало поводом для иска, неизвестно. В мэрии заявили о несогласии с претензиями прокуратуры. ВНЗМ и дочерняя структура ФСК участвуют в споре как заинтересованные лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройка территории возле мечети в Уфе вызвала вопросы у прокуратуры

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Застройка территории возле мечети в Уфе вызвала вопросы у прокуратуры

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

16 июля в Октябрьском районном суде пройдет заседание по иску прокуратуры Башкирии к мэрии Уфы. Надзорное ведомство, узнал «Ъ», требует признать незаконными проекты планировки и межевания территории площадью 13,9 га между проспектом Салавата Юлаева, Коммунистической и Посадской улицами, сквером у Монумента Дружбы и улицей Октябрьской революции.

Территория находится на въезде в Уфу, в квадрате от проспекта Салавата Юлаева до реки Сутолоки и от Монумента Дружбы до строящейся мечети «Ар-Рахим». Юго-западная часть квартала застроена малоэтажным жильем, административными зданиями, в том числе дореволюционной постройки, такими как усадьба Герасимова, дом Лузиновых, Первая полицейская и пожарная часть и особняк Поносовых. Северо-восточная часть в основном представлена частным сектором.

В конце 2024 года глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев утвердил планировочную документацию, которая предполагает строительство на территории восьми жилых комплексов с многоквартирными домами высотой от шести до 48 этажей. Также планировалось строительство детского сада на 410 мест.

Заказчиком проектов является АО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"» (ВНЗМ), до 2023 года владевшее 1,3 га земли к югу от мечети «Ар-Рахим». С просьбой разрешить разработку планировочной документации компания обратилась в ноябре 2024 года.

Новым владельцем участка с декабря 2023 года стало ООО «Специализированный застройщик "Уфа-сити"», чьим учредителем является ООО «ФСК Регион» — структура федеральной группы компаний ФСК. В августе прошлого года застройщик обратился к администрации с просьбой о корректировке утвержденных проектов в части четырех участков, один из которых как раз находится в собственности заявителя.

Наконец, 6 октября 2025 года первый вице-мэр Сергей Кожевников утвердил обновленные проекты планировки и межевания. Они оставили возможность строительства 48-этажных высоток рядом с Монументом Дружбы, но теперь они позволяют увеличить этажность двух ЖК около мечети с максимальных 14 и 17 этажей до 28 и 30 этажей.

Между тем, со сделкой между «дочкой» ФСК и ВНЗМ не согласился конкурсный управляющий последней Олег Парфенов. В рамках дела о банкротстве ВНЗМ в октябре 2025 года он подал заявление о расторжении договора купли-продажи. Арбитражные суды двух инстанций запретили СЗ «Уфа-сити» распоряжаться участком до окончательного решения (см. «Ъ» от 3 марта). Сейчас проходит экспертиза об оценке стоимости земли.

Что не так с проектами планировки и межевания, в прокуратуре «Ъ» не рассказали. ВНЗМ и «Уфа-сити» участвуют в административном деле как заинтересованные лица наряду с Башкирским государственным медицинским университетом (БГМУ). Интерес вуза может быть связан с планами авторов проектов снести студенческое общежитие БГМУ на Октябрьской революции, 75. На смежных с ним участках возможно строительство двух ЖК. В последней редакции проектов планировки и межевания предусмотрено размещение 24-этажного общежития на 460 мест.

В споре также участвуют Минздрав России, главархитектура Уфы и региональное управление Росимущества.

Конкурсный управляющий ВНЗМ Олег Парфенов и компания «ФСК Регион» спор не комментировали.

В мэрии Уфы заявили о принципиальном несогласии с претензиями прокуратуры. «С позицией надзорного органа не согласны (в части признания постановления недействительным), мы настаиваем на своей правоте и готовы отстаивать ее в установленном законом порядке», — рассказали «Ъ» в пресс-службе администрации.

Сейчас какого-либо строительства на спорной территории не идет. «Уфа-сити» оградил свой участок забором с брендированным брезентом. Городские власти отмечают, что разрешения на начало работ застройщик не получал.

Идэль Гумеров