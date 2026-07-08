В Ижевске осудили троих бизнесменов за неправомерный оборот 145 млн рублей

Ленинский райсуд Ижевска вынес приговор троим местным бизнесменам за преступления в сфере оборота средств платежей на сумму более 145 млн руб. (ст. 187 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Один из фигурантов единолично совершил восемь преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Подсудимые с сентября 2020 по март 2024 года проводили финансовые операции через подконтрольные организации и индивидуальных предпринимателей, используя поддельные платежные поручения.

Фигуранты раскаялись в содеянном. Один из обвиняемых не признал одно из вменяемых преступлений.

При вынесении приговора, суд, учитывая совершение преступлений организованной группой и рецидив у одного из фигурантов, назначил ему один год в колонии строго режима со штрафом в 100 тыс. руб. Двум другим — 2 года и 1 год условного лишения свободы с испытательным сроком и штрафом одному из них 150 тыс. руб.