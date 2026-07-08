«На первый взгляд часы могут показаться удивительно сдержанными»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Greubel Forsey Фото: Greubel Forsey

Компания Greubel Forsey, которую основали Роберт Гребель и Стивен Форси в 2004 году, давно стала символом ультравысокого часового искусства. Их часы выпускаются буквально десятками экземпляров, стоят сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Но самое интересное, что главной ценностью здесь всегда были вовсе не рекордное количество усложнений, а качество исполнения каждой детали.

Именно этой идее посвящена новая модель Balancier QM. На первый взгляд часы могут даже показаться удивительно сдержанными. Здесь нет вечного календаря, минутного репетира или астрономических индикаций. Только часы, минуты, малая секундная стрелка и необычный индикатор запаса хода. Но за этой внешней простотой скрывается, пожалуй, одна из самых амбициозных работ марки.

Впервые Greubel Forsey присвоила своим стандартам отделки собственное имя Qualite Musee или «музейное качество». Например, один-единственный мост баланса проходит семь различных видов ручной отделки. Его поверхность полируют до зеркального блеска, вручную обрабатывают фаски, боковые поверхности, внутренние углы и даже те элементы, которые владелец часов никогда не увидит. А теперь представьте, что подобных деталей в механизме почти три сотни.

Более того, многие технологические решения впервые появившиеся в Balancier QM постепенно перейдут и в остальные модели бренда. Среди них — новая конструкция анкерного колеса. Есть и еще одна деталь, особенно интересная для коллекционеров. Волосок баланса — один из самых сложных компонентов механических часов — теперь полностью производится внутри компании. На разработку собственной технологии у Greubel Forsey ушло больше десяти лет. В лимитированной серии всего 33 экземпляра.

Анна Минакова