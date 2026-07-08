Закамье встретило утро ударом

Утром 8 июля Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников. В результате пострадали предприятия Нижнекамска. Есть раненые с травмами легкой степени. Также атаке подвергся жилой дом в Тукаевском районе, два человека госпитализированы. Минувшей ночью над республикой были сбиты БПЛА. Это уже третья атака на Татарстан за последний месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате утренней атаки на Татарстан пострадали предприятия Нижнекамска и жилой дом в Тукаевском районе

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В результате утренней атаки на Татарстан пострадали предприятия Нижнекамска и жилой дом в Тукаевском районе

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Утром 8 июля Закамский регион Татарстана подвергся массированной атаке беспилотниками, сообщили в пресс-службе главы республики. В результате отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. На отдельных участках есть пострадавшие с травмами легкой степени, им оказана необходимая медицинская помощь. Точное количество пострадавших не уточняется.

«Тяжелых последствий удалось избежать. Есть пострадавшие с травмами легкой степени. Им оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь»,— сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. По его словам, все экстренные и специальные службы работают на местах, последствия оперативно устраняются.

Кроме того, в Тукаевском районе в результате атаки на частный жилой дом в поселке Круглое Поле пострадали два человека. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в администрации района. Их жизни ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе главы республики.

По поручению главы республики Рустама Минниханова главы пострадавших районов держат на личном контроле устранение последствий атаки и оказание помощи пострадавшим.

По данным Минобороны России, минувшей ночью над Татарстаном были сбиты БПЛА. Их количество не уточняется. Утром в республике действовала беспилотная опасность. Объявлялась угроза атаки БПЛА на восемь городов республики: Заинск, Нижнекамск, Елабугу, Набережные Челны, Чистополь, Бугульму, Альметьевск и Лениногорск.

Это уже третья атака на Татарстан за последний месяц. 20 июня над республикой сбивали БПЛА, количество сбитых дронов также не уточнялось. 12 июня Нижнекамск подвергся атаке беспилотников. Тогда один из БПЛА попал в жилой дом, пострадали четыре человека.

Анар Зейналов