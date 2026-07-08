Зарплата IT-специалистов в Ижевске на 18% превысила среднюю по городу

По итогам первого квартала 2026 года медианная зарплата IT-специалистов в Ижевске на 18,8% превышает среднюю по городу. Зарплатные предложения в сфере IT и связи составляют 122 тыс. руб. в месяц, в то время как средняя номинальная зарплата в городе — 99 тыс. руб., следует из исследования «РИА Рейтинг». IT и связь оказались сферой с самой большой зарплатой в столице Удмуртии и занимают 57-ю позицию в рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В ста крупнейших городах России самые высокие зарплаты чаще всего фиксируются в сфере “IT и связь”. Эта отрасль самая “прибыльная” для работников в 18 городах»,— говорится в сообщении. На втором месте по привлекательности заработка находится отрасль «Банки и финансовые услуги», которая является самой высокооплачиваемой в 17 городах.

На первом месте рейтинга с самым большим отрывом от остальных городов находится Южно-Сахалинск. В этом городе средняя зарплата в добывающей отрасли составила 528 тыс. руб., что в три раза больше средней по городу. Вторую позицию рейтинга занимает финансовая и банковская отрасль в Москве — 398 тыс. руб. Замыкает рейтинг государственная служба в городе Элиста с максимальной зарплатой 69 тыс. руб.