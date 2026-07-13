Суд оставил без движения иск пермского завода «Машиностроитель» к столичной компании на 30 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края оставил без движения исковое заявление АО «Пермский завод “Машиностроитель”» к ООО «КР Пром». Как следует из данных картотеки суда, пермское предприятие требует взыскать неустойку по исполнению четырех договоров за 2022-2025 годы. Общая сумма требований составляет более 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно определению суда, иск был подан с нарушением законодательных требований. Арбитраж предложил истцу устранить недостатки в срок до 27 июля.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.

ООО «КР Пром» было зарегистрировано в Москве в 2000 году. Занимается оптовой торговлей станками. Учредителем и гендиректором общества является Дмитрий Руденко.