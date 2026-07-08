В Ижевске закроют движение транспорта по улице Майской на выходные

С 23:00 10 июля до 5:00 13 июля в Ижевске по улице Майская между домами № 280 и № 282 по ул. Пушкинская в обе стороны закроют движение, сообщает администрация города. Дорогу перекроют из-за реконструкции тепловой сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ИжГЭТ» Фото: пресс-служба «ИжГЭТ»

Общественный транспорт перенаправят через улицы Пушкинская и 10 лет Октября, остановки «Ул. Димитрова» и «Ул. Щорса» по улице Майская работать не будут.

Автобус № 1Т будет следовать от Дома печати по Воткинскому шоссе, улицам Удмуртской, 10 лет Октября, Пушкинской, Советской до Центра и обратно; автобус № 4Т — от Автозавода по улицам Дзержинского, Удмуртской, 10 лет Октября, Пушкинской, Советской, Воровского, Орджоникидзе до завода «Нефтемаш» и обратно; автобус № 7Т будет следовать от улицы Труда по улицам Дзержинского, Удмуртской, 10 лет Октября, Пушкинской, Советской до Центра и обратно.

Карина Пырина