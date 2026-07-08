В Самаре переработчика металлолома оштрафовали на полмиллиона за взятку

Представителя самарской компании, которая занимается приемом и переработкой лома черных и цветных металлов, уличили в передаче взятки правоохранителям. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в апреле 2026 года представитель организации предложил правоохранителю 20 тыс. рублей. Целью выплаты было избежать проведения проверки и привлечения компании к административной ответственности.

Было возбуждено административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). По итогам рассмотрения дела организация была привлечена к ответственности — ей назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. Штраф был оплачен до вступления судебного постановления в законную силу.

Георгий Портнов